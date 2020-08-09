Kars'ta bir köy karantinaya alındı!

Kars’ın Selim İlçesi’ne bağlı Bayburt Köyü karantinaya alındı. Köy girişinde jandarma ekipleri görev alırken, köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Selim İlçesi Bayburt Köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur” denildi.