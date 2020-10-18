MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kars'ta çok feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
ABONE OL
18.10.2020 - 02:25 | | AA

Kars'ta çok feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari aracın traktörün römorkuna çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kars'ta çok feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Selçuk Güneş idaresindeki 09 R 4837 plakalı hafif ticari araç, Katranlı köyü yolunda karşı yönden gelen Fatih Cangök'ün kullandığı 36 AB 224 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Kazada sürücü Güneş'in yanı sıra aynı araçtaki Ünal ve Burak Güneş ile Ünal Polat ağır yaralandı.

Karsta çok feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı


Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Selçuk ve Burak Güneş müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Lüks yatlar "Dar" ve "Sunrays" Marmaris'teDünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 90 metre uzunluğundaki "Dar" ile 86 metre uzunluğundaki "Sunrays", gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fahri Trafik Müfettişi Kimdir? Fahri Trafik Müfettişi Olma Şartları Nelerdir?

Fahri Trafik Müfettişi Kimdir? Fahri Trafik Müfettişi Olma Şartları Nelerdir?

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

İşe İade Davası Şartları Nelerdir? Dava Nasıl Açılır, Ne Kadar Sürer?

İşe İade Davası Şartları Nelerdir? Dava Nasıl Açılır, Ne Kadar Sürer?

Sıradaki Haber