Kars'ta dolu etkili oldu

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Kars genelinde iki gÃ¼ndÃ¼r aralÄ±klara devam eden saÄŸanak, yerini doluya bÄ±raktÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede cadde ve sokaklarÄ± beyaza bÃ¼rÃ¼yen dolu, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere de zor anlar yaÅŸattÄ±.

BazÄ± vatandaÅŸlar, araÃ§larÄ±nÄ± doludan korumak iÃ§in Ã¼zerini battaniye ile Ã¶rttÃ¼.

SarÄ±kamÄ±ÅŸ'ta da etkili olan ÅŸiddetli dolu, ilÃ§e merkezini beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼.

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