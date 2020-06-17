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17.06.2020 - 16:38 | | AA

Kars'ta dolu etkili oldu

Kars'ta etkili olan dolu, yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. Ã‡oÄŸu vatandaÅŸ , araÃ§larÄ±nÄ± doludan korumak iÃ§in Ã¼zerini Ã¶rttÃ¼. .Â

Kars'ta dolu etkili oldu

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Kars genelinde iki gÃ¼ndÃ¼r aralÄ±klara devam eden saÄŸanak, yerini doluya bÄ±raktÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede cadde ve sokaklarÄ± beyaza bÃ¼rÃ¼yen dolu, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere de zor anlar yaÅŸattÄ±.

BazÄ± vatandaÅŸlar, araÃ§larÄ±nÄ± doludan korumak iÃ§in Ã¼zerini battaniye ile Ã¶rttÃ¼.

SarÄ±kamÄ±ÅŸ'ta da etkili olan ÅŸiddetli dolu, ilÃ§e merkezini beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼.

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    Ünlü çiftin oÄŸlunun acil servis önünde â€˜yanlÄ±ÅŸlÄ±klaâ€™ öldürüldüÄŸü saldÄ±rÄ± kameradaÅžiÅŸli'de 7 Ocak tarihinde, ünlü ÅŸaraplarÄ± ithal eden bir firmanÄ±n sahibi olan Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin oÄŸlu 17 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Emre Tyler Mays'Ä± bÄ±çaklayarak öldürdüÄŸü iddiasÄ±yla müebbet hapsi istenen tutuklu sanÄ±k AkÄ±n Kutlu hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. SanÄ±k AkÄ±n Kutlu savunmasÄ±nda, "Aileden özür diliyorum. YanlÄ±ÅŸlÄ±kla oldu" dedi. DuruÅŸmada anne Figen Mays aÄŸlayarak verdiÄŸi ifadesinde, "OÄŸlum kollarÄ±ma düÅŸtü, sonra da yere düÅŸtü. En aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum" derken, baba Randolp Ward Mays ise aÄŸlayarak "Åžikayetçiyim" dedi.
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