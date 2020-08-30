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30.08.2020 - 17:50 | | DHA

Kars’tan acı haber! Aras Nehri'nde boğularak can verdiler

Kars’ın Digor ilçesinde serinlemek için Aras Nehri'ne giren Tevfik (17) ve Murat Celayir (15) boğuldu. Çocukların cansız bedenlerinin sudan çıkarılması sırasında yakınları sinir krizi geçirdi.

Kars’tan acı haber! Aras Nehri'nde boğularak can verdiler

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaşayan Tevfik ve Murat Celayir, öğlen saatlerinde aileleri ve yakınları ile birlikte piknik yapmak için Kars'ın Digor ilçesine bağlı Halıkışla köyü yakınlarına geldi. Burada serinlemek için Aras Nehri'ne giren ve akraba oldukları öğrenilen iki genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Iğdır ve Kars'tan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile AFAD görevlileri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu bulunan iki gencin cansız bedenleri, AFAD görevlilerince botla nehir kıyısına taşındı. Bu sırada sinir krizi geçiren gençlerin yakınlarına sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İki gencin cenazeleri ambulansa alınarak Tuzluca Devlet Hastanesi morguna konuldu.

 

 

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