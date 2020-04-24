MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kartal Posta Kodu Nedir? İstanbul Kartal Mahallelerinin Posta Kodları
ABONE OL
24.04.2020 - 17:51 |

Kartal Posta Kodu Nedir? İstanbul Kartal Mahallelerinin Posta Kodları

Adres yazarken posta kodunun gereksiz bir ayrıntı olduğu yanılgısına çoğu zaman düşüyoruz. Oysa gönderim işlemimizin karmaşıklık çıkmadan iletilmesinin başlıca unsuru bu posta kodlarıdır. Türkiye’de aynı isimde ilçeler ve mahalleler görmek mümkündür. Bu sebeple de gönderilerin yanlış adrese gitmesi ihtimali bulunmaktadır. İl ve ilçelere ayrı ayrı verilen posta kodları, bazı durumlarda mahallelere de verilebilmektedir. Peki, Kartal ilçesine ait posta kodları nelerdir? İşte merak edilen bu sorunun detaylı cevabı.

Kartal Posta Kodu Nedir? İstanbul Kartal Mahallelerinin Posta Kodları

5 farklı rakamın yan yana gelmesiyle oluşan posta kodları, basit bir rakamdan çok daha fazla işleve sahiptir. Mektup, kargo ve mobil uygulamaların eksiksiz tamamlanabilmesi için posta kodlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kartal Posta Kodu

Kartal, İstanbul’a bağlı olarak çalışan büyük bir ilçedir. Bu ilçenin genel posta kodu 34862’dir. Ancak ilçe mahalleleri için farklı posta kodları kullanılmaktadır.

İstanbul Kartal Mahalleleri Posta Kodları

Kartal toplamda 20 mahalleden oluşan kalabalık ve büyük bir ilçedir. Bu sebeple de ilçeye ait mahallelerin posta kodları birbirinden ayrılmış durumdadır. Kartal ilçesine bağlı tüm mahallelerin posta kodları aşağıdaki gibi listelenebilmektedir.

Atalar, Petroliş Mahallesi; 34862

Esentepe, Karlıktepe Mahallesi; 34870

Kordonboyu, Yukarı Mahallesi; 34860

Cevizli, Orhantepe Mahallesi; 34865

Gümüşpınar, Orta, Soğanlık Yeni Mahallesi; 34880

Çavuşoğlu, Topselvi, Yalı, Yunus Mahallesi; 34873

Uğurmumcu, Yakacık Yeni Mahallesi; 34882

Cumhuriyet, Çarşı, Hürriyet Mahallesi; 34876

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip kavgaya tutuştular!

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip kavgaya tutuştular!

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Kağıthane Posta Kodu Nedir? İstanbul Kağıthane Mahallelerinin Posta Kodları

Kağıthane Posta Kodu Nedir? İstanbul Kağıthane Mahallelerinin Posta Kodları

Sıradaki Haber