Kartal Posta Kodu Nedir? İstanbul Kartal Mahallelerinin Posta Kodları

5 farklı rakamın yan yana gelmesiyle oluşan posta kodları, basit bir rakamdan çok daha fazla işleve sahiptir. Mektup, kargo ve mobil uygulamaların eksiksiz tamamlanabilmesi için posta kodlarına ihtiyaç duyulmaktadır.



Kartal Posta Kodu



Kartal, İstanbul’a bağlı olarak çalışan büyük bir ilçedir. Bu ilçenin genel posta kodu 34862’dir. Ancak ilçe mahalleleri için farklı posta kodları kullanılmaktadır.



İstanbul Kartal Mahalleleri Posta Kodları



Kartal toplamda 20 mahalleden oluşan kalabalık ve büyük bir ilçedir. Bu sebeple de ilçeye ait mahallelerin posta kodları birbirinden ayrılmış durumdadır. Kartal ilçesine bağlı tüm mahallelerin posta kodları aşağıdaki gibi listelenebilmektedir.

Atalar, Petroliş Mahallesi; 34862

Esentepe, Karlıktepe Mahallesi; 34870

Kordonboyu, Yukarı Mahallesi; 34860

Cevizli, Orhantepe Mahallesi; 34865

Gümüşpınar, Orta, Soğanlık Yeni Mahallesi; 34880

Çavuşoğlu, Topselvi, Yalı, Yunus Mahallesi; 34873

Uğurmumcu, Yakacık Yeni Mahallesi; 34882

Cumhuriyet, Çarşı, Hürriyet Mahallesi; 34876