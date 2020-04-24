Kartal Posta Kodu Nedir? İstanbul Kartal Mahallelerinin Posta Kodları
Adres yazarken posta kodunun gereksiz bir ayrıntı olduğu yanılgısına çoğu zaman düşüyoruz. Oysa gönderim işlemimizin karmaşıklık çıkmadan iletilmesinin başlıca unsuru bu posta kodlarıdır. Türkiye’de aynı isimde ilçeler ve mahalleler görmek mümkündür. Bu sebeple de gönderilerin yanlış adrese gitmesi ihtimali bulunmaktadır. İl ve ilçelere ayrı ayrı verilen posta kodları, bazı durumlarda mahallelere de verilebilmektedir. Peki, Kartal ilçesine ait posta kodları nelerdir? İşte merak edilen bu sorunun detaylı cevabı.
5 farklı rakamın yan yana gelmesiyle oluşan posta kodları, basit bir rakamdan çok daha fazla işleve sahiptir. Mektup, kargo ve mobil uygulamaların eksiksiz tamamlanabilmesi için posta kodlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Kartal Posta Kodu
Kartal, İstanbul’a bağlı olarak çalışan büyük bir ilçedir. Bu ilçenin genel posta kodu 34862’dir. Ancak ilçe mahalleleri için farklı posta kodları kullanılmaktadır.
İstanbul Kartal Mahalleleri Posta Kodları
Kartal toplamda 20 mahalleden oluşan kalabalık ve büyük bir ilçedir. Bu sebeple de ilçeye ait mahallelerin posta kodları birbirinden ayrılmış durumdadır. Kartal ilçesine bağlı tüm mahallelerin posta kodları aşağıdaki gibi listelenebilmektedir.
Atalar, Petroliş Mahallesi; 34862
Esentepe, Karlıktepe Mahallesi; 34870
Kordonboyu, Yukarı Mahallesi; 34860
Cevizli, Orhantepe Mahallesi; 34865
Gümüşpınar, Orta, Soğanlık Yeni Mahallesi; 34880
Çavuşoğlu, Topselvi, Yalı, Yunus Mahallesi; 34873
Uğurmumcu, Yakacık Yeni Mahallesi; 34882
Cumhuriyet, Çarşı, Hürriyet Mahallesi; 34876