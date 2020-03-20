MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Kartal'da bir garip kaza!
ABONE OL
20.03.2020 - 16:30 | | DHA

Kartal'da bir garip kaza!

Ä°stanbul Kartal'da alt geÃ§itten geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan kamyonet virajÄ± dÃ¶nmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yan yattÄ±. Devrilmeye baÅŸlayan kamyonetin kasasÄ± kÃ¶prÃ¼ye takÄ±ldÄ±.Â

Kartal'da bir garip kaza!

Kaza, saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda Kartal Ä°stasyon Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi. Veysi KoÃ§ak'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 34 PJ 2306 plakalÄ± bir kamyonet, virajÄ± dÃ¶nmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yan yattÄ±. Devrilmeye baÅŸlayan kamyonetin kasasÄ±, o sÄ±rada altÄ±ndan geÃ§mekte olduÄŸu kÃ¶prÃ¼ye takÄ±ldÄ±. SaÄŸ iki lastiÄŸi havada kalan kamyoneti gÃ¶ren vatandaÅŸlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kazayÄ± yara almadan atlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, itfaiye ekipleri kamyoneti kÃ¶prÃ¼nÃ¼n altÄ±na iple baÄŸladÄ±. Kaza nedeniyle alt geÃ§it trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

AracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Veysi KoÃ§ak, â€œBu gÃ¼zergahÄ± her zaman kullanÄ±yordum. YaklaÅŸÄ±k 1 aydÄ±r geÃ§medim. Yeni geÃ§tiÄŸimde fark etmedim. SÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kaldÄ±m. Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r yaralanmadÄ±m." dedi. Kamyonet, ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerden kurtarÄ±lÄ±yor.

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun'dan videolu corona virüs önlemleri mesajÄ±Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede bazÄ± ülkelerin uygulamalarÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, Türkiye'nin güçlü saÄŸlÄ±k sistemine ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na güvendiÄŸini belirtti.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Corona karantinasÄ±nÄ± deldiler! Ä°ÅŸte cezasÄ±...

Corona karantinasÄ±nÄ± deldiler! Ä°ÅŸte cezasÄ±...

Milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! YÄ±llÄ±k izinler...

Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! YÄ±llÄ±k izinler...

Ä°talyan hemÅŸire: ArtÄ±k ölüleri bile sayamÄ±yoruz

Ä°talyan hemÅŸire: ArtÄ±k Ã¶lÃ¼leri bile sayamÄ±yoruz

Pusuya müebbet istendi

Pusuya mÃ¼ebbet istendi

SÄ±radaki Haber