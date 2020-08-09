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09.08.2020 - 04:22 | | DHA

Kartal'da korkutan yangın! 80 kişi tahliye edildi

Kartal'da bir geri dönüşüm deposunda yangın çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle geri dönüşüm deposunun yanındaki eğlence mekânında bulunan yaklaşık 80 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kartal'da korkutan yangın! 80 kişi tahliye edildi

Yangın, saat 01.30 sıralarında Topselvi Mahallesi Ekonomi Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıktı. İddiaya göre geri dönüşüm deposunda kimsenin olmadığı sırada başlayan yangını deponun bitişiğinde bulunan bir eğlence mekânının görevlileri fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  Eğlence mekânında bulunan yaklaşık 80 kişi tedbir amaçlı tahliye edilirken yangın, eğlence mekânına sıçramadan söndürüldü. 

O ANLARI ANLATTI

Geri dönüşüm deposunun yanındaki eğlence mekânında çalışan Olgun Mengücek, "Yan tarafta yangın çıktı, Alevler, biz itfaiyeyi arayana kadar her taraf ateşe sardı. Kâğıt hurda, naylon, plastik ne ararsan var burada. Çatıdan duman çıktığını gördük, müdahale etmek istedik ama yangın büyünce itfaiyeye haber verdik. Bizim tarafta mutfak ve ofis tarafı biraz yandı. Herhangi bir yaralı yok, içeride o anda yetmiş seksen kişi vardı" şeklinde konuştu.

 

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