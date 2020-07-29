MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kartal'da minibüslere sosyal mesafe denetimi yapıldı!
ABONE OL
29.07.2020 - 12:45 | | DHA

Kartal'da minibüslere sosyal mesafe denetimi yapıldı!

İstanbul Kartal’da trafik ekipleri yolcu minibüslerine yönelik sosyal mesafe denetimi yaptı. Kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.

Kartal'da minibüslere sosyal mesafe denetimi yapıldı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kartal Spor Caddesi'nde minibüslere yönelik denetim yaptı. Trafik polisleri minibüsleri durdurarak araçlardaki yolcu sayılarını kontrol etti.

Minibüs şoförleri ayaktaki yolcuların koltuk sayısının yüzde 50'si kadar olması konusunda uyarıldı. Kurallara uymayan minibüs sürücülerine ise cezai işlem uygulandı.

Trafik polislerin farklı noktalarda denetimlerin devam edeceği öğrenildi. 

Erzurumlu usta, diyabet hastaları için 'mor baklava' ürettiERZURUMLU baklava ustası Selami Atiş, diyabet hastaları için mor un ve meyvelerden baklava üretti. Günde 120 tepsi mor baklava yapan Atiş, başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentler olmak üzere yurt genelindeki şeker hastalarından gelen siparişleri karşılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kartal'da minibüslere sosyal mesafe denetimi yapıldı!

Kartal'da minibüslere sosyal mesafe denetimi yapıldı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

29 Temmuz BİM aktüel kataloğu! Onlarca üründe bayram indirimi BİM mağazalarında...

29 Temmuz BİM aktüel kataloğu! Onlarca üründe bayram indirimi BİM mağazalarında...

Sıradaki Haber