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12.10.2020 - 15:21 | | DHA

Kartal'da sahte içki operasyonu

İstanbul Kartal'da önceki gün 3 kişi sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri bir iş yerine yaptığı baskında sahte içkiler ile bunların yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kartal'da sahte içki operasyonu

Kartal’da, cumartesi günü Kemal K., Abdil K. ve Rahmi K.. bir işyerinden aldıkları malzemelerle alkollü içecek yapıp içti. Daha sonra fenalaşan 3 kişi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık çalışanları tarafından yapılan tespitlerde, 3 kişinin de metil alkol zehirlenmesi yaşayarak, görme kaybı yaşadığı belirlendi, durum polise bildirildi. Polis ekipleri, hastanedeki 3 kişinin ifadesini alarak, Kartal’ın Petroliş mahallesinde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi.

Burada yapılan aramalarda 290 adet anason, 10 adet votka, 30 adet 10 miligram viski kiti, 9 adet metil alkol, 2 buçuk litre kaçak viski, 2.5 k litre kaçak rakı ele geçirildi, iş yeri çalışanı Yavuz Ö., gözaltına alındı.

Sahte içkiden hayatını kaybeden avukatın yakınları konuştuİstanbul Kartal’da sahte içkiden ölen 46 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun yakınları konuştu.
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