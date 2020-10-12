Kartal'da sahte içki operasyonu

Kartal’da, cumartesi günü Kemal K., Abdil K. ve Rahmi K.. bir işyerinden aldıkları malzemelerle alkollü içecek yapıp içti. Daha sonra fenalaşan 3 kişi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık çalışanları tarafından yapılan tespitlerde, 3 kişinin de metil alkol zehirlenmesi yaşayarak, görme kaybı yaşadığı belirlendi, durum polise bildirildi. Polis ekipleri, hastanedeki 3 kişinin ifadesini alarak, Kartal’ın Petroliş mahallesinde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi.

Burada yapılan aramalarda 290 adet anason, 10 adet votka, 30 adet 10 miligram viski kiti, 9 adet metil alkol, 2 buçuk litre kaçak viski, 2.5 k litre kaçak rakı ele geçirildi, iş yeri çalışanı Yavuz Ö., gözaltına alındı.