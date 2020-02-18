Kartal'da uyuÅŸturucu operasyonu! 1 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Kartal Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlilerince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda Ozan U. (23) isimli ÅŸahsÄ±n genÃ§leri uyuÅŸturucu kullanmaya teÅŸvik ettiÄŸi ve genÃ§leri uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±na Ã¶zendirmek iÃ§in renkli uyuÅŸturucularÄ± Ã§eÅŸitli isimlerle sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.

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Daha sonra bir maÄŸdurun ifadesini deÄŸerlendiren ekipler, adresini belirledikleri ÅŸÃ¼pheliyi teknik takibe aldÄ±. ÃœÃ§ gÃ¼nlÃ¼k takibin ardÄ±ndan 16 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ ÅŸÃ¼phelinin zula evi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± ikameti de belirleyen polisler akÅŸam saatlerinde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri operasyonla Ozan U'yu gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Polis adreste yaptÄ±ÄŸÄ± aramalarda 187 adet extacy hap, 385,6 gram metamfetamin ve oyuncak araba ÅŸeklindeki hassas teraziyle bir miktar para ele geÃ§irdi.

Daha Ã¶nce uyuÅŸturucu madde bulundurma ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§larÄ±ndan beÅŸ suÃ§ kaydÄ± bulunduÄŸu belirlenen ÅŸÃ¼pheli, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 17 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ sevk edildiÄŸi mahkemece tutuklanarak cezaevineÂgÃ¶nderildi.