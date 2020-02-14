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14.02.2020 - 10:54 | | DHA

Kartal'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon kamerada

Kartal'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon düzenledi. Operasyonda 28 kök Hint keneviri, çeşitli uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon ise kameralara yansıdı.

Kartal'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon kamerada

Kartal, Karlıtepe Mahallesi'nde bulunan bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ve uyuşturucu üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adresi teknik ve fiziki takibe alan polis, 6 Şubat günü operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Sertaç S. ve Önder G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 28 kök Hint keneviri, 553 gram satışa hazır esrar, 3 tabanca, 16 mermi, kantar, lamba, havalandırmalı sera ve kimyasal sıvılar ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Sertaç S.'nin 2 uyuşturucu madde ticareti, 5 kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma olmak üzere 8 suç kaydı olduğu öğrenilirken, Önder G.'nin ise uyuşturucu madde ticareti, yaralama ve 2 ruhsatsız silah bulundurmadan 4 suç kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Sertaç S. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önder G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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