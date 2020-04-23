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23.04.2020 - 16:36 |

Kasap, manav, şarküteri ve yufkacıların izni iptal oldu

Antalya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, 23- 26 Nisan tarihlerinde 09.00-14.00 saatleri arasında açık olması için kasap, şarküteri, manav ve yufkacılara verilen izin iptal edildi.

Kasap, manav, şarküteri ve yufkacıların izni iptal oldu

Antalya Valiliği İ Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 23- 26 Nisan tarihleri arasındaki dört günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında, 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkalların yanısıra, kasap, şarküteri, manav ve yufkacılarında 09.00- 14.00 saatleri arasında açık olmasına ilişkin kararı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi.

Kasap, şarküteri, manav ve yufkacılarda dört gün boyunca kapalı tutulacak.

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