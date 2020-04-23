Kasap, manav, şarküteri ve yufkacıların izni iptal oldu

Antalya Valiliği İ Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 23- 26 Nisan tarihleri arasındaki dört günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında, 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkalların yanısıra, kasap, şarküteri, manav ve yufkacılarında 09.00- 14.00 saatleri arasında açık olmasına ilişkin kararı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi.
Kasap, şarküteri, manav ve yufkacılarda dört gün boyunca kapalı tutulacak.
Önce fotokapana sonra jandarmaya suçüstü yakalandıAntalya'da birinci derecede arkeolojik sit alanında kazı yapan şüpheliler, orman işletmesinin fotokapanından kaçamadı. Orman işletmesi görevlilerinin fotokapanda görerek ihbarda bulunduğu defineciler, kazı yaptıkları sırada İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince suçüstü yakalandı.