Kaşıkçı cinayetine ikinci iddianame

İddianamede altı şüpheli yer aldı. İddianamede, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda ataşe Yasir Halit M. ve muavin konsolos Sultan Yahya A. hakkında “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Diğer dört şüpheli olan Ahmet Abdulaziz M., Halit Yahya M., Mohammed İbrahim A. ve Obaid Ghazi A. hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Dört şüphelinin olaydan sonra 10 - 11 Ekim tarihlerinde İstanbul’a gelip, olay yerini temizleyerek suç delillerini yok ettikleri, daha sonra Türkiye’den ayrıldıkları belirtildi. İddianame yargılamanın devam ettiği İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne birleştirme talebiyle gönderildi. Hepsi Suudi vatandaşı olan şüphelilerin firari oldukları öğrenildi.