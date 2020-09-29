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29.09.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Kaşıkçı cinayetine ikinci iddianame

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci iddianame hazırlandı.

Kaşıkçı cinayetine ikinci iddianame
ELİF ALTIN İstanbul

İddianamede altı şüpheli yer aldı. İddianamede, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda ataşe Yasir Halit M. ve muavin konsolos Sultan Yahya A. hakkında “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Diğer dört şüpheli olan Ahmet Abdulaziz M., Halit Yahya M., Mohammed İbrahim A. ve Obaid Ghazi A. hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Dört şüphelinin olaydan sonra 10 - 11 Ekim tarihlerinde İstanbul’a gelip, olay yerini temizleyerek suç delillerini yok ettikleri, daha sonra Türkiye’den ayrıldıkları belirtildi. İddianame yargılamanın devam ettiği İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne birleştirme talebiyle gönderildi. Hepsi Suudi vatandaşı olan şüphelilerin firari oldukları öğrenildi.

İstanbul'u dolu vurdu!Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dolu etkili oldu. İstanbul Valiliği'nden de son dakika uyarısı yapıldı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
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