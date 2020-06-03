Kaş'ın 'Maho servis'i hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.30 sıralarında, Çukurbağ Yarımadası yolunda meydana geldi. İlçede eve özel paket servis hizmeti yapan ve Kaşlıların 'Maho' lakabını taktığı Mahmut Ildız'ın kullandığı 07 AID 425 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Mustafa K. yönetimindeki 07 SEY 88 plakalı şehir içi yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada Mahmut Ildız ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ildız ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mahmut Ildız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemede, kaza sırasında Ildız'ın başında kask olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından minibüs sürücüsü Mustafa K., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Kaş Polis Merkezi'ne götürüldü.

'MAHO', KORONAVİRÜSTE ÜCRETSİZ SERVİSLE TAKDİR TOPLAMIŞTI

Kaş'ta 'Maho' olarak tanınan Mahmut Ildız, 'Maho servis' adıyla evlere özel kuryelik yaparak geçimini sağlıyordu. Kaşlılar tarafından çok sevilen Mahmut Ildız ayrıca, koronavirüs sürecinde, başlattığı "Eve kal. 65 yaş üstü hasta olan ve hamile kadınlara servis ücretsizdir" kampanyasıyla da takdir toplamıştı.