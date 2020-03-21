‘Kasiyerler artık tıbbi maske takmalı’

Hastalığı yayılmasında rol oynayabilecek, yoğun insan trafiğinin yaşandığı marketlerde enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için korunma ve kontrol önlemlerine önemine dikkat çekilen kararda, market çalışanlarının el temizliğine dikkat etmesi gerektiği vurgulandı. Kararda, ellerin en az 20 saniye sabun ve suyla yıkanması gerektiği hatırlatılırken, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiklerinin kullanılması istendi.



Marketlerden önlem isteyen Kurul, “Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulguları olan personel şikâyetleri düzelene kadar çalıştırılmamalı” uyarısında bulundu. Kararda şöyle dendi: “Sürekli şekilde insanlar ile yüz yüze arada 1 metre veya daha kısa mesafe kalacak şekilde temas eden çalışanlar (kasiyer) tıbbi maske takmalı. Maskenin burun, ağız ve çeneyi de kapatacak şekilde takılması, dış yüzeyine dokunulmaması, dokunulur ise alkol içerikli el antiseptikleri ile el hijyeni sağlanması gerekmektedir. Maske ön yüzüne dokunulmadan yanlarda yer alan lastiklerinden, bağcıklı ise bağcıklarından tutularak çıkartılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.”