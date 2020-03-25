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25.03.2020 - 14:08 | | DHA

Kasksız motosiklet sürücüsü kazada öldü!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, önce dönüş için manevra yapan otomobile, ardından da bir bankanın ATM'sine çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Resul Belevi (37), yaşamını yitirdi.

Kasksız motosiklet sürücüsü kazada öldü!

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Ulusal Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Resul Belev yönetimindeki 48 ABJ 171 plakalı motosiklet, önce 63 Sokak'a dönüş yapmak isteyen Melih Narin yönetimindeki 48 N 4407 plakalı otomobile, ardından da bir bankanın ATM'sine çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Belevi, ağır yaralandı. Resul Belevi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Belevi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Belediye otobüsü şoförü olduğu öğrenilen Belevi'nin ölümü ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Evli olan Resul Belevi'nin kazadan 1.5 saat önce sosyal medya hesabında motosikletiyle çektiği fotoğrafı paylaştığı görüldü.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Melih Narin gözaltına alındı.

 

 

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