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26.02.2020 - 20:49 | | AA

Kastamonu'da 2 kişi tedbir amacıyla hastanede izolasyon odasına alındı

Kastamonu Valiliğinden, kentte bulantı, kusma ve yüksek ateş ile gribal enfeksiyon benzeri bulguları olan 2 kişinin tedbir amacıyla hastanede izolasyon odasına alındığı bildirildi.

Kastamonu'da 2 kişi tedbir amacıyla hastanede izolasyon odasına alındı

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat'ta Van-İstanbul seferini yapan şehirler arası otobüsten Tosya ilçesinde inen bir kişinin Kastamonu'ya geldiği belirtildi.

Vatandaşın bugün Kastamonu Devlet Hastanesi Acil Servisine yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayeti ile başvurduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastanın kontrolü sırasında, seyahat esnasında otobüste İranlı vatandaşların da olduğunu beyan etmesi nedeni ile tedbiren koronavirüs (Kovid-19) yönünden değerlendirilmek üzere, daha önceden hazırlanmış olan izolasyon alanına alınarak takibe başlanmıştır. Yine aynı evde yaşayan diğer bir vatandaşımız da gribal enfeksiyon benzeri bulgular olması nedeni ile tedbir amaçlı Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alınarak takibe başlanmıştır. Aynı evde yaşayan diğer bireyler de İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip altına alınmıştır."

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda hastalardan örnekler alındığı aktarılan açıklamada, "Örnekler, Ankara'da bulunan Ulusal Viroloji Laboratuvarına ivedilikle gönderilmiştir. Laboratuvar sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların bu süre içerisinde paniğe kapılmaması gerektiği belirtilerek, koruyucu önlem olarak hijyenlerine dikkat etmeleri istendi.

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