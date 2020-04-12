MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kastamonu'da feci kaza! 2 yaralı var
ABONE OL
12.04.2020 - 05:12 | | İHA

Kastamonu'da feci kaza! 2 yaralı var

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da feci kaza! 2 yaralı var

Cide Tuğtepesi mevkisinde gece 01.30 saatlerde meydana gelen kazada, M.T. idaresindeki 37 JA 073 plakalı araç, tali yoldan Cide-İnebolu karayoluna inerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metrelik yükseklikten karayoluna uçtu. Hurdaya dönen araçtan kendi çabalarıyla çıkan M.T. ve yanındaki arkadaşı kazadan hafif şekilde yaralı olarak kurtuldu. Araçtan kendi çabalarıyla çıkan iki arkadaş Cide Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen emniyet görevlileri kara yolunda başka kazalar yaşanmaması için önlemler aldılar.

Olay yerine gelen karayolları ekipleri yolu temizlerken, kaza yapan araç çekici marifetiyle kaza alanından kaldırıldı.

Kazayla alakalı ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı" ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... Elazığ'da deprem

Son dakika haberi... Elazığ'da deprem

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

Adana'da park halindeki yolcu otobüsü yandı

Adana'da park halindeki yolcu otobüsü yandı

Sıradaki Haber