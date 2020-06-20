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20.06.2020 - 12:55 | | AA

Kastamonu'da feci kaza! 3 ölü...

 Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin çaya devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da feci kaza! 3 ölü...

Sedat Uysal (36) idaresindeki 11 AAK 556 plakalı otomobil, ilçenin Kavanören köyü mevkisinde Terme Çayı'na devrildi

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Mükerrem (29) ve kardeşi Vedat Uysal (34) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Sedat-Mükerrem Uysal çiftinin çocukları Ömer Furkan (14) ile Vedat Uysal'ın çocukları Eslem (4) ve Yaren (8), 112 Acil Servis ekiplerince Şenpazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vedat Uysal'ın Eskişehir'deki bir hastanede fizik tedavi gördüğü, ailenin memleketleri Cide ilçesi Kıranlıkoz köyüne döndükleri öğrenildi.

Depo kapağıyla araba çalan şüpheli yakalandıİstanbul'da park halindeki otomobillerin benzin deposu kapağını çalarak yaptığı kontak anahtarı ile 4 adet otomobil çalan şüpheli Ali A.(58) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin otomobil çalma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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