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02.03.2020 - 20:05 | | AA

Kastamonu'da feci kaza: Geriye bu görüntü kaldı...

Kastamonu'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kastamonu'da feci kaza: Geriye bu görüntü kaldı...

Faruk Çelik (45) idaresindeki 18 BG 416 plakalı otomobil, Kastamonu Tosya kara yolu Akkaya mevkisinde karşı yönden gelen Nurali Doğan'ın (42) kullandığı 06 BRD 483 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Usta (55) hayatını kaybetti.

Sürücüler ile otomobilde bulunan Feride (31) ve Ramazan Şare (34) ile çocukları Belinay (8) ve Emirhan Şare (6) yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, jandarma, AFAD, İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kastamonuda feci kaza: Geriye bu görüntü kaldı...


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