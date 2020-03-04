Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Zeliha S. katıldı.
Sanık, savunmasında suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini talep etti. Terör örgütüyle bir bağının bulunmadığını öne süren Zeliha S, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirtti.
Mahkeme heyeti, sanığı FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
İki kez sınırdan geçmeye çalıştı! 10 dakikada 10 dikiş...Göçmenlere birlikte geçtiği Yunanistan'da, güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra dövülüp, geri gönderilen Konyalı Uğur Akca (27), yaşadıklarını anlattı. Babasının Almanya'da yaşaması nedeniyle bu yönde bir girişimde bulunduğunu söyleyen Akca, ''Babam Almanya'da yaşıyor. 7 yıldır babam gelmedi. Ben de baba hasreti vardı. Kardeşim de Avusturya'da eğitim görüyor. Ben de gitmek istedim'' dedi.