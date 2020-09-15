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15.09.2020 - 14:30 | | DHA

Kastamonu'da halkın yoğun bulunduğu yerlerde sigara yasağı

Kastamonu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halkın yoğun bulunduğu meydan, park ve duraklarda sigara içilmesi yasaklandı.

Kastamonu'da halkın yoğun bulunduğu yerlerde sigara yasağı
Son dakika...Bir ilçede daha sigara içmek yasak! Resmen açıklandı
Son dakika...Bir ilçede daha sigara içmek yasak! Resmen açıklandı
Son dakika...Bir ilçede daha sigara içmek yasak! Resmen açıklandı
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Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Avni Çakır başkanlığında koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandığı bildirildi. Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını arttırdığı ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle bazı kararların alındığı kaydedildi. Buna göre tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodları sorgulanacak ve uygulamanın onay verdiği kişilere izin verilecek. Sorgulama neticesinde karantina ya da izolasyon altında olması gerektiği anlaşılanlar, daha önce tespit edilen yurtlarda izolasyon altında tutulacak.

SİGARA YASAĞI

Açıklamada ayrıca, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmenin yasaklandığı belirterek, "Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerler (banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb.) ile semt pazarlarında pazarcı esnafı ve ürün satışı yapan köylüler haricinde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadesi kullandı.

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