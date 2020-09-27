MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kastamonu'da korkutan yangın! 6 ev kül oldu
ABONE OL
27.09.2020 - 20:52 | | İHA

Kastamonu'da korkutan yangın! 6 ev kül oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaylada çıkan yangında 6 ev tamamen yanarak kül oldu.

Kastamonu'da korkutan yangın! 6 ev kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Ortalıca Köyü yaylasında bulunan bir yayla evinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek diğer yayla evlerine de sıçradı.

Kastamonuda korkutan yangın 6 ev kül oldu

Yangına ilk olarak Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede yetersiz kalınca çevre ilçelerden destek istendi. Yangına Tosya Orman İşletme Şefliği ile Kargı, İskilip itfaiye ekipleri ve orman arasözleri müdahale etti.

3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 6 yayla evi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonuda korkutan yangın 6 ev kül oldu

Bolu'da yangın! Vali uyardı: Evleri boşaltmalıyızBolu'nun Dörtdivan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın 40 hektarlık alanda etkili oluyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara Emniyeti'nden Ayhan Bilgen'in sağlık durumu hakkında açıklama

Ankara Emniyeti'nden Ayhan Bilgen'in sağlık durumu hakkında açıklama

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Cephe hattında çatışmalar başladı

Cephe hattında çatışmalar başladı

72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Sıradaki Haber