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07.08.2020 - 18:48 | | AA

Kastamonu'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kastamonu'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

İlçeye bağlı Soğucak köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler yangına müdahale etti.

Yangın söndürme helikopteri ile de destek verilen çalışmalarda alevleri söndürme mücadelesi sürüyor.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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