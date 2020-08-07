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07.08.2020 - 18:48 | | AA

Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Soğucak köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler yangına müdahale etti.

BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kastamonu Cide orman yangını, ekiplerimizin yoğun müdahalesiyse kontrol altına alınmıştır, soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi. Pakdemirli ayrıca, yangına havadan müdahale anına yönelik görüntü de paylaştı.

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