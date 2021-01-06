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06.01.2021 - 10:43 | | DHA

Kastamonu’da zincirleme kaza! 3 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde etkili olan sis nedeniyle 2 TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kastamonu’da zincirleme kaza! 3 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Tosya ilçesi İstanbul-Samsun karayolunda meydana geldi. Aynı yöne giden plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile TIR, yoğun sis nedeniyle çarpıştı.

Yoldan geçen otomobil de duramayarak başka bir TIR’a çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik akışı, yan yoldan kontrollü olarak sağlandı.

 

Makas atıp, metro duvarına çarptıBursa'da trafikte makas atarken, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, metro duvarına çaptı. Arkasındaki otobüsün de otomobile çarptığı kaza ise başka bir aracın kamerasınca anbean kaydedildi.
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