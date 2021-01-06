06.01.2021 - 10:43 | | DHA
Kastamonu’da zincirleme kaza! 3 yaralı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde etkili olan sis nedeniyle 2 TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Tosya ilçesi İstanbul-Samsun karayolunda meydana geldi. Aynı yöne giden plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile TIR, yoğun sis nedeniyle çarpıştı.
Yoldan geçen otomobil de duramayarak başka bir TIR’a çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik akışı, yan yoldan kontrollü olarak sağlandı.