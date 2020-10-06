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06.10.2020 - 10:33 | | AA

Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kentte iki adrese yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Z.A, S.H, S.A. ve S.H. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Z.A. ve S.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. S.H. ve S.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün kent merkezindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, yabancı uyruklu biri kadın 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Maskesiz yakalandı, polislere teşekkür ettiBayburt’ta kurulan meyve, sebze satışının yapıldığı pazarda polis ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Maskesiz yakalanan bir vatandaş kendisini uyaran polislere teşekkür ederken maskeyi çenesine takan bir satıcıda “Arada bir sigara içiyorum idare edin” savunması yaptı.
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