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16.07.2020 - 19:11 | | AA

Kastamonu'yu sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü

Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler, dolu nedeniyle araçlarını benzin istasyonu ve kapalı alanlara çekerek korumaya çalıştı.

Bazı sürücüler ise araçlarının üzerini kilim ve battaniyelerle örterek dolunun vereceği zararı önlemek istedi.


Kastamonuyu sağanak vurdu Sokaklar göle döndü


Sağanak nedeniyle bazı binaların giriş katlarını su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri, yağışın etkisini kaybetmesiyle yağmur sularının oluşturduğu birikintileri temizlemek için çalışma başlattı.

Kastamonu'da sağanak yağış ve doluKastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
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