Katil babadan iğrenç iddia!

Olay, geçen cuma günü Gaziantep Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yıl önce, tartıştığı eşi Rukiye Aslan'ı bıçakladığı için cezaevine giren Müslüm Aslan (33), tahliyesinin ardından, baba evine dönen eşinden 3 çocuğunu alarak getirdiği evde, büyük kızı Ceylan'ı dövdü. Yere yığılan Ceylan hareketsiz kalınca, Müslüm Aslan, 155 ihbar hattını arayıp, çocuğunu dövdüğünü belirterek adresini verdi. Aslan, diğer çocukları Yusuf İlker (7) ile Bünyamin'i (5) alarak Ocaklar Mahallesi'nde babasının evinde kalan kendisine boşanma davası açan Rukiye Aslan'a götürdü.



İhbar üzerine polis ile birlikte adrese gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Ceylan'ı hastaneye kaldırdı. Kaçan Müslüm Aslan ise bir parkta yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müslüm Aslan, tutuklandı.



Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren küçük Ceylan ise önceki gün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



CEYLAN’A CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDULAR İDDİASI



Müslüm Aslan'ın 5 Mart günü emniyete giderek öldürdüğü kızının Ceylan’ın cinsel istismara maruz kaldığını öne sürüp, şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Aslan’ın o gün emniyette verdiği ifadede, "Ben 31 Mayıs 2019 tarihinde eşimi bıçakladığım için cezaevine girdim. 04 Kasım günü de tahliye oldum. 3 Mart günü kızım Ceylan bana başının döndüğünü söyledi. Neden olduğunu sorunca da bana, annesini, amcası N.A. ve M.K. ile birlikte çıplak gördüğü için amcasının kafasını duvara çarptığını söyledi. Bunun üzerine ağabeyi N.A’ya kızını neden darp ettiğini sorduğunda, diğer çocuklarla tartışıyordu, o nedenle vurdum dedi. Ben de olayı büyütmeden kızımı alıp evimize gittim. Konuştuğumda kızım bana, "Baba sen cezaevindeyken amcam ve yanında bulunan M.K. ve A.Ö., bana cinsel istismarda bulundu. O süreçten bugüne kadar da kızımı tehdit ettikleri için söyleyememiş. İsmi geçen kişilerden de şikayetçiyim” dediği öğrenildi.



MÜSLÜM BENİM 15 YILLIK ARKADAŞIM OLUR



Ceylan Aslan’ın da Çocuk Şube Müdürlüğü’nde benzer ifade vermesinin ardından iddia edilen kişiler ile anne gözaltına alındı. İfadesine başvurulan M.K., Müslüm’ün 15 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek, "Ben iddia edilen N.A. ve A.Ö.’yü tanımıyorum. Bu nedenle de iddia edilen tarih olan 3 Mart 2020 günü N.A.’nın evine de gitmedim. Ayrıca annesiyle de ilişkiye girmedim. Müslüm cezaevindeyken de ne eşini, ne de çocuklarını görmedim. Ayrıca kendileri benim evimde de hiç kalmadılar. Ceylan’ın birinin yönlendirmesiyle bu ifadeyi verdiğini düşünüyorum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum ve bana bu iftirada bulunan Müslüm Aslan’dan davacı ve şikayetçiyim” dediği öğrenildi.



Amca N.A ise, "Müslüm Aslan benim öz kardeşim olur. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu için zaman zaman çocukları, yani yeğenlerim bizde kalıyor. Ben iddia edilen o iki ismi de tanımıyorum. Evime de gelmediler. İddia edilen tarihte ağabeyim bize geldi. Kapıda eşimle tartışıyordu. Dışarı çıktığımda ne olduğunu sordum. O da bana çocuklarıma bakın, ben bakamıyorum dedi. Ben de kendisine çocukların geç saatte dışarı çıktığını başlarına bir şey gelebileceğini o nedenle bakamayacağımı söyledim. Bunun üzerine benimle tartıştı. Bu nedenle iftira atmış olabilir. Ceylan’a da baskıyla bunları ifade ettirmiş olabilir. Bana iftirada bulunan kardeşim Müslüm Aslan’dan davacı ve şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.



Anne Rukiye Aslan ise, "Kızım Ceylan’ın da ifadesinde belirttiği gibi ben kimseyle ilişkiye girmedim. Kızımın cinsel istismara uğradığına inanmıyorum. Eşim Müslüm’ün kızımı yönlendirdiğine eminim. Eşimin uyuşturucu madde kullandığı ve psikolojisinin bozuk olduğundan şüpheleniyorum. Kızım Ceylan yaklaşık 2 ay önce bana babasının cinsel içerikli resimler gösterip, video izlettirerek bu senin annen demiş, kızım da izlemek istemeyince de zorla izlettirmiş. Boşanma aşamasında olduğum eşim bize nafaka vermemek için ve çocukların velayetini almak için kızımı yönlendirdiğinden eminim. Bu nedenle bana iftira atan eşimden şikayetçiyim” dediği öğrenildi. Olayla ilgili ifadeleri alınan şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetten serbest kaldığı öğrenildi.



Müslüm Aslan’ın 8 Ocak 2020 günü de eşinin teyzesinin oğlu M.A’yı, eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla tehdit edip darp ettiği, ayrıca 6 Mart 2020 günü de evinden hırsızlık yapıldığını iddia edip, eşiyle birlikte olup, kızına istismarda bulunduğunu öne sürdüğü M.K.'den şikayetçi olduğu ortaya çıktı.