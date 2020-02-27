Katil babaya müebbet talebi

Olayın ardından polisi arayarak kendisini ihbar eden ve gözaltına alınan Kemal Akar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma safhasında savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli Kemal Akar, kızı Nihal Akar’ın yıllardır psikolojik sorunları olduğunu ve 10 yıldır tedavi gördüğünü belirterek, “Kızım rahatsızlığı nedeniyle çok defa evden gitti. Bu davranışları ile çevrede bulunan insanların hayatını da çekilmez hale getirdi. Saldırgan davranışlarından dolayı 20 Ekim’de yeniden hastaneye yatırıldı. 10 gün yattıktan sonra tekrar eve döndük. Ancak kızımın hastanede yatması da çok fayda etmedi agresif ve saldırgan davranışları devam etti. Olay günü alışverişe gittik. Alışveriş yaptığımız dükkan sahibine küfretti. O olaydan sonra eve döndük. Daha sonra yatağında uyumakta olan kızımı yaşadığı bu çileli hayattan kurtarmak için tabancamla kafasına iki el ateş ettim” demişti.



Ağırlaştırılmış



Olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, emekli başkomiser Kemal Akar hakkında “Alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.



