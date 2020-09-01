Katiliyle sabaha kadar sohbet etmiş

Bu sabah yaşanan cinayetin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde bir kişinin, kendisini bekleyen otomobile koşarak bindiği görüldü.

Görüntülerden yola çıkan polis, E.D.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorguda da katil zanlısının şüpheli olduğu saptandı.



E.D.'nin dün akşam Şensoy'un evine misafir olarak geldiği, ikilinin, sabaha kadar sohbet ettiği, sabah saat 11.00 sıralarında cinayetin işlendiği ardından da şüphelinin evden koşarak çıkıp, kendisini bekleyen otomobile bindiği tespit edildi.



Öte yandan oğlunun ölüm tehditleri aldığını öne süren baba İsmet Şensoy, "Kaan'ın aldığı tehditlerden dolayı ben, savcılığa dilekçe verdim. Savcılık, oğlumu koruma eşliğinde cezaevinden çıkardı. Kaan'ı yalnız kalmaması için uyardım. Kapıcılara da tembih ettim; 'İçeriye kimseyi almayın, biri gelirse beni uyarın' dedim. Kaan beni dinlemedi. Bizimle oturamayacağını söyledi. Başiskele Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Kaan'ın tehdit edildiğini söyledim" dedi.