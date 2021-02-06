06.02.2021 - 01:56 | | AA
Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu anne, baba ve oğlu öldü, kız çocuğu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alaşehir-Salihli kara yolu Örnekköy Mahallesi kavşağı yakınlarındaki kazanın ardından ağır yaralı halde önce Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, oradan da Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen 8 yaşındaki Ege Tuna Vurmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralı, 12 yaşındaki Ezgi Tuna Vurmaz'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.