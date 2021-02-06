Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Alaşehir-Salihli kara yolu Örnekköy Mahallesi kavşağı yakınlarındaki kazanın ardından ağır yaralı halde önce Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, oradan da Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen 8 yaşındaki Ege Tuna Vurmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı, 12 yaşındaki Ezgi Tuna Vurmaz'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.