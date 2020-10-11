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11.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Katliamda hayatını kaybedenler anıldı

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler, saldırının 5. yılında anıldı.

Katliamda hayatını kaybedenler anıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara milletvekilleriyle patlamanın olduğu alana geldi. CHP heyeti, patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki bir grup da, anma programı için Ulus metro durağının önünde bir araya geldi. CHP ve HDP milletvekillerinin de katıldığı etkinlik öncesi çıkan olaylar nedeniyle 11 kişi gözaltına alındı.

Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı
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