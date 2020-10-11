Katliamda hayatını kaybedenler anıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara milletvekilleriyle patlamanın olduğu alana geldi. CHP heyeti, patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki bir grup da, anma programı için Ulus metro durağının önünde bir araya geldi. CHP ve HDP milletvekillerinin de katıldığı etkinlik öncesi çıkan olaylar nedeniyle 11 kişi gözaltına alındı.