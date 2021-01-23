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23.01.2021 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Kavala’ya beraat kararı bozuldu

İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında aralarında Osman Kavala’nın da bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını kaldırdı.

Kavala’ya beraat kararı bozuldu
ELİF ALTIN İstanbul

Kararda, ‘iddianamede sanıklara ait olduğu belirtilen açık kaynak (basın) açıklamalarının, dijital materyeller ve inceleme raporlarında ortaya çıkan delillerin, sanıkların sosyal medya paylaşımları, görsel medyada yayınlanmış açıklamalarının, sanıkların atılı suçlarla illiyet bağlarını ispatlama amacıyla iddianamede belirtilen iletişimin tespiti niteliğindeki HTS kayıtlarının, yine iddianamede belirtilen ve sanıkların Gezi Parkı olayları ve sonrasında katıldıkları toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin iddianame kapsamında olup sanıkların üzerine atılı suç fillerinin delili olarak belirtilen iletişimin kaydedilmesi sonucunda elde edilen görüşme içerikleri ile ilgili olarak duruşmalarda savunmalarına yansıyan ve bu görüşme içerikleri ile fiziki takip tutanaklarına kabul eder nitelikteki beyanlarının hükmün gerekçesinde değerlendirilmemesi’nin bozmayı gerektirdiği belirtildi. İstinaf, Kavala’nın tutuklanmasına yönelik talebi yerel mahkemenin değerlendirmesine bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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