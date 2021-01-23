Kavala’ya beraat kararı bozuldu

Kararda, ‘iddianamede sanıklara ait olduğu belirtilen açık kaynak (basın) açıklamalarının, dijital materyeller ve inceleme raporlarında ortaya çıkan delillerin, sanıkların sosyal medya paylaşımları, görsel medyada yayınlanmış açıklamalarının, sanıkların atılı suçlarla illiyet bağlarını ispatlama amacıyla iddianamede belirtilen iletişimin tespiti niteliğindeki HTS kayıtlarının, yine iddianamede belirtilen ve sanıkların Gezi Parkı olayları ve sonrasında katıldıkları toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin iddianame kapsamında olup sanıkların üzerine atılı suç fillerinin delili olarak belirtilen iletişimin kaydedilmesi sonucunda elde edilen görüşme içerikleri ile ilgili olarak duruşmalarda savunmalarına yansıyan ve bu görüşme içerikleri ile fiziki takip tutanaklarına kabul eder nitelikteki beyanlarının hükmün gerekçesinde değerlendirilmemesi’nin bozmayı gerektirdiği belirtildi. İstinaf, Kavala’nın tutuklanmasına yönelik talebi yerel mahkemenin değerlendirmesine bıraktı.