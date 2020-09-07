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07.09.2020 - 10:42 | | AA

Kavga ederek tedbirleri ihlal ettiler! 6 bin 300 lira ceza yediler

Kırklareli'nde kavga ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza yazıldı.

Kavga ederek tedbirleri ihlal ettiler! 6 bin 300 lira ceza yediler

Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyünde Ş.A. ile K.G. arasında henüz  bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Birbirlerini darbeden 2 kişi arasındaki kavga, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Jandarma ekipleri, Ş.A. ile K.G'ye sosyal mesafe kuralını ihlal  ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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