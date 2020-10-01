Kavga ettiği eski sevgilisi bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Buhari Sokakta meydana geldi. Yunus Bozdağ, sevgilisi Muradiye K. ile 2 ay önce kiraladıkları evde birlikte yaşamaya başladı. Çift, yaklaşık 20 gün önce belirlenemeyen nedenle tartışıp ayrıldı.



Muradiye K.'nın 11 Eylül günü polise şikayeti üzerine Bozdağ hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Muradiye Muradiye K., iddiaya göre bugün akşam saatlerinde annesi Döndü K. ve kız kardeşi Fatma K. ile birlikte eve gelip eşyalarını topladığı sırada Yunus Bozdağ ile aralarından yeniden tartışma çıktı.









Muradiye K., evin önüne taşan tartışma sırasında yanında getirdiği bıçağı Bozdağ'ın göğsüne sapladı. Kanlar içinde kalan Bozdağ, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Bozdağın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Muradiye K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.