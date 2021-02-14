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14.02.2021 - 21:14 | | AA

Kavgaya karışan 13 kişiye Kovid-19 cezası

Kahramanmaraş'ta 2 kavgaya karıştığı tespit edilen 13 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Kavgaya karışan 13 kişiye Kovid-19 cezası

Merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesinde H.K. ile aralarında önceden husumet bulunan A.Ç. ve F.Y. kavga etti.

Kavgada aldığı bıçak darbesiyle yaralanan H.K, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, tarafların yanlarında bulunan arkadaşları G.A, Z.Ç, R.K. ve M.U. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu sırada ekip aracının camından folyo içerisinde sarılı bir parça atıldığını fark eden polis, Z.Ç'nin yanındaki 270 gram uyuşturucu maddeyi attığını belirledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 kişiye idari para cezası uygulanırken, Z.Ç. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şehit Abdullah Caddesi'nde de elektrikli motosikletin sokaktaki çocuğa çarpması sonrası 6 kişi arasında tartışma çıktı.

Taraflardan birisinin bıçak tehdidinde bulunması üzerine büyüyen kavgaya polis müdahale etti.

Motosikletin çarpmasıyla yaralanan çocuk, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kavgaya karışan 6 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten para cezası kesildi.

Kavgaya karışan 13 kişiye Kovid-19 cezası

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 14 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi. Vaka sayısında düşüş yaşandı.
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