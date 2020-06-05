MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet
ABONE OL
05.06.2020 - 23:58 | | İHA / DHA

Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

İstanbul'da elinde silahla eski sevgilisinin yanına gelen şahıs, yaşanan arbedede eski sevgilisinin arkadaşını silahla başından vurdu. Başından vurulan kadın hayatını kaybederken, şüpheli ise kayıplara karıştı.

Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu madde ticaretinden kaydı olduğu öğrenilen V.T. (35) isimli şahıs eski sevgilisi olduğu öğrenilen P.A.’nın (29) yanına gelerek konuşmak istedi. Bu sırada ikili henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti Dehşet

Ayırmak isterken başından vurularak öldürüldü

Tartışmanın büyümesi üzerine V.T. ve eski sevgilisi P.A. kavgaya tutuşurken, P.A.’nın arkadaşı Miray Yılmaz’da (37) ayırmak için aralarına girdi. Bu sırada V.T.’nin elindeki silahın patlaması sonucu Miray Yılmaz, başından vurularak kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetti.

Polis her yerde şüpheliyi arıyor

Başından vurulan Miray Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli V.T. ise kaçarak kayıplara karıştı. Olayın şokunu atlatan P.A. polisi arayarak yardım istedi. ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Miray Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ise kaçan şüpheli V.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

Son dakika haberler: İdlib'de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 asker şehit oldu

Son dakika haberler: İdlib'de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 asker şehit oldu

Sıradaki Haber