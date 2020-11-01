MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kavşakta 2 otomobil çarpıştı! 8 kişi yaralandı
ABONE OL
01.11.2020 - 13:09 | | DHA

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı! 8 kişi yaralandı

Gelen bir son dakika haberine göre, Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı! 8 kişi yaralandı

Kaza saat 11.00 sularında, D-650 Karayolu Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerin isimlerinin öğrenilemediği kazada 54 PM 122 plakalı otomobil ile 34 JR 0433 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller aydınlatma direğini devirdi.

Kazada, 54 PM 122 plakalı otomobilde bulunan Ahmet Yavuz, Meryem Yiğit, Mustafa Yiğit, Sebahat Yiğit ve Abdurrahman Yiğit ile 34 HR 0433 plakalı otomobilde bulunan Elmas Günçaldı, Hakan Günçaldı ve Emine Bayram yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri geldi. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vatandaşlar dikkatlice takip etti! İzmir'de çarpıcı görüntüİzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katı çöküp yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda mahsur kaldığı belirtilen kediyi kurtarmak için arama kurtarma ekipleri, itfaiye aracının sepetiyle 7’nci kata çıktı. Dairede kediye ulaşamayan ekip, dönüşte, bir alt katın balkonunda asılı olan Türk bayrağını aldı, öpüp katlayarak aşağı indirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polis üniforması giyen dolandırıcılık zanlısı yakalandı

Polis üniforması giyen dolandırıcılık zanlısı yakalandı

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

İzmir'de depremde iki katı çöken apartmandaki kediler bulunamadı

İzmir'de depremde iki katı çöken apartmandaki kediler bulunamadı

Sıradaki Haber