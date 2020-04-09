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09.04.2020 - 17:14 | | DHA

Kavşakta feci kaza! 2 kişi ölümden döndü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kavşakta feci kaza! 2 kişi ölümden döndü

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Hacıeyüplü Mahallesi 7045 Sokak'ta meydana geldi. Almanya'dan gelen gurbetçi Tayfun Özaydınlı'nın kullandığı EMS EG 64 plakalı otomobil, kavşakta Hüseyin Tülüm yönetimindeki 20 P 1247 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Tülüm'ün otomobili, yol kenarındaki beton elektrik direğe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

 

 

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