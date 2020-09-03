KayalÄ±klardan dÃ¼ÅŸen Ã§oban 10 saat sonra kurtarÄ±ldÄ±!

Ä°negÃ¶l ilÃ§esine baÄŸlÄ± DipsizgÃ¶l Mahallesiâ€™nde Ã§obanlÄ±k yapan Adnan Acar, dÃ¼n saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda, koyun sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼ otlatmak iÃ§in ormanlÄ±k alana gitti. Acar, sarp kayalÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu AllÄ±kaya mevkisinde yÃ¼rÃ¼rken, 15 metre yÃ¼kseklikten uÃ§uruma dÃ¼ÅŸtÃ¼. AÄŸÄ±r yaralanan Acar, telefonuyla yakÄ±nlarÄ±nÄ± arayarak, yardÄ±m istedi.

YakÄ±nlarÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine jandarma, 112 Acil, AFAD, UMKE ve Orman Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri sevk edildi. Ekipler, 3 kilometre yÃ¼rÃ¼yerek bulunduÄŸu yeri tespit ettikleri Acar'Ä± tahta sedyeye baÄŸladÄ±. Sedyeyi yukarÄ± Ã§Ä±karmak mÃ¼mkÃ¼n olmayÄ±nca da helikopter desteÄŸi istedi. Bunun Ã¼zerine bÃ¶lgeye saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda Ankaraâ€™dan askeri helikopter geldi. Helikoterden sarkÄ±tÄ±lan halata sedye baÄŸlanÄ±p, yukarÄ± Ã§ekildi. 10 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmayla kurtarÄ±lan Adnan Acar, helikopterle YeniÅŸehir ilÃ§esine getirildi. Buradan da ambulansla Bursa YÃ¼ksek Ä°htisas EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Adnan Acarâ€™Ä±n, yoÄŸun bakÄ±mda tedavi altÄ±nda olduÄŸu belirtildi.

Â

Â