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07.02.2021 - 11:37 | | DHA

Kaybolan otizmli genç, D-100 Karayolu'nda bulundu!

İstanbul Silivri’de otizmli 34 yaşındaki kişi dün öğle saatlerinde evinden çıkıp kayboldu. Çalışma başlatan ekipler, D-100 Karayolu'nda yürürken buldukları genci ailesine teslim etti.

Kaybolan otizmli genç, D-100 Karayolu'nda bulundu!

Silivri'de dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan otizmli 34 yaşındaki İlker adlı kişi için ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe merkezi ve civarında otizmli genci bulmak için çalışma yürüttü.

KARAYOLUNDA YÜRÜRKEN BULUNDU

Otizmli genç, D-100 Karayolu'nda hayatını tehlikeye atarak yürüdüğü sırada sürücüler tarafından görüldü. Genci fark eden sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri otizmli genci sakinleştirerek polis aracına bindirdi. Saatler sonra bulunan genç, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

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