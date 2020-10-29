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29.10.2020 - 11:12 | | DHA

Kaydettiği görüntüler olay olmuştu! 'Sözlerimin arkasındayım'

Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gün çıkan, 22 saatlik çalışmayla söndürülen yangın sırasında cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşıp, ‘kundaklama’ iddiasında bulunan Banu D., "İddialarım arkasındayım. Bu arazide, bu eğimde kozalak sıçramasıyla yangın yayılmaz" dedi.

Kaydettiği görüntüler olay olmuştu! 'Sözlerimin arkasındayım'

İskenderun ilçesinde önceki gün saat 14.00 sıralarında Akarca Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Sarıseki, Denizciler, Karayılan ve Azganlık mahallelerine sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve İl Orman Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, 22 saat sonra dün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Yangınla ilgili soruşturma sürerken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 'kundaklama' sonucu çıktığı iddia edildi. İş yerinin yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangını görüntüleyen Banu D., alevlerin sıçrama ihtimali olmadığını, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını söyleyerek, "Alakasız yerler yanıyor. Oraya yangın sıçramadı. Ağaçların içinde yakıyorlar. Ormanın içindeler yakıyorlar. Orada insanlar var, yakıyorlar" diye konuştu. 

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İDDİALARINI SÜRDÜRDÜ

Görüntüleri çektiği anı ve iddialarını DHA'ya anlatan Banu D., güvenlik nedeniyle yüzünü göstermek istemedi. Banu D., iş yerinin karşı tarafında ormanlık alanı çok iyi bildiğini ve arazi yapısı gereği sıçrama yoluyla yangının bu şekilde yayılamayacağını kaydetti. Yangının kundaklama sonucu çıktığını iddia eden Banu D., "Çam kozalağında çıkması mümkün değil. Gelip denesinler, fırlatsınlar. Bu şekilde tutuşmaz. Buraları gündüz gözüyle birileri yaktı" diye konuştu.

'BURAYI BİLMEYENLER KENDİNCE YORUM YAPIYORLAR'

Cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde alevlerin yüzlerce metre arayla yükseldiğine dikkat çeken Banu D. iddialarının arkasında olduğunu ve yüzlerce hayvana ve bitkiye kıyıldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu çok bariz ki buraları birileri yaktı. Yazıktır. Bukalemun bile zehirlenerek ölmüş. Telafisi olmayan şeyler. İnsanlar sosyal medyadan burayı bilmeden yorum yapıyorlar." 

 

Patara Antik Kenti açıklarında çıkan hortum kameradaAntalya’nın Kaş ilçesi Parata Antik Kenti açıklarında hortum görüntülendi.
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