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09.05.2020 - 21:09 | | İHA

Kayınvalide dehşet saçtı! Bağrışları duyan komşular haber verdi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kayınvalide gelinini bıçakladı. Yaşanan kayınvalide dehşetinde gelin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 46. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içinde meydana gelen tartışma sonucu iddiaya göre kaynana Meyaser O., gelini Nergiz S.’i çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Bağrışları duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kayınvalide dehşet saçtı Bağrışları duyan komşular haber verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Selehaddin Eyyubi Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan güvenlik güçleri ise Meyaser O.’yu gözaltına alarak olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

 

 

Diyarbakır’da kaynana dehşetDiyarbakır’da kaynana dehşeti, gelinini defalarca bıçakladı.Yenişehir ilçesinde kayınvalide gelinini bıçakladı. Yaşanan kayınvalide dehşetinde gelin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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