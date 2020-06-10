MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayınvalide, kızını ve kendisini yaralayan damadını bıçakladı
ABONE OL
10.06.2020 - 09:40 | | DHA

Kayınvalide, kızını ve kendisini yaralayan damadını bıçakladı

Elazığ'da A.D., tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi A.D. ile kayınvalidesi Ş.B.'yi bıçakla yaraladı. Kendisi de kayınvalidesi tarafından bıçaklanan A.D., sokakta yaralı halde bulunup, hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızı da hastanede tedaviye alındı.

Kayınvalide, kızını ve kendisini yaralayan damadını bıçakladı

Olay, gece saatlerinde merkez Rızaiye Mahallesi'ndeki Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. 3 çocuk babası A.D. boşanma aşamasındaki eşi A.D. ile konuşmak için kayınvalidesi Ş.B'nin evine gitti. Evin kapısında çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., eşi A.D. ile kayınvalidesi Ş.B.'yi bıçakla yaraladı. Ş.B. de eline geçirdiği bıçakla damadını yaraladı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.D. ile annesi Ş.B. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Olayın ardından yaralı olarak kaçan A.D. polis tarafından bir sokakta kanlar içinde yere yığılmış olarak bulundu. A.D. de hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Türkiye’de ilk kez İstanbul Havalimanı’nda hizmete girdi! QR koduyla...Türkiye’de ilk kez İstanbul Havalimanı’nda hizmete girdi...Yolcular yemek siparişlerini QR koduyla verecek
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sivas'taki FETÖ soruşturmasında 3 zanlı gözaltına alındı

Sivas'taki FETÖ soruşturmasında 3 zanlı gözaltına alındı

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Caner Çalışır kimdir, kaç yaşındaydı? Caner Çalışır neden öldü?

Caner Çalışır kimdir, kaç yaşındaydı? Caner Çalışır neden öldü?

Sıradaki Haber