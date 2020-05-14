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14.05.2020 - 15:10 | | DHA

Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürmüştü! Adliyeye sevk edildi

İstanbul Esenyurt'ta kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra derin dondurucuda saklayan İranlı adliyeye sevk edildi.

Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürmüştü! Adliyeye sevk edildi

Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi'nde İranlı Muhammed Khodarahmi, kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve cesetlerini buzdolabında sakladığını itiraf ederek polise teslim oldu.

Gözaltına alınan Muhammed Khodarahmi eşi ve baldızı, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Sorgusu tamamlanan Khodarahmi bugün adliyeye sevk edildi.

 

 

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