MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelinin kapkaç yalanı
ABONE OL
14.05.2020 - 09:45 | | İHA

Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelinin kapkaç yalanı

Adana'da kayınvalidesine gönderilen bin 400 lirayı çekip borcunu ödedikten sonra 155'i arayıp kapkaça uğradığını söyleyen gelinin yalanını polis ortaya çıkardı.

Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelinin kapkaç yalanı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zahide G.'ye oğlu yurt dışından PTT'ye bin 400 lira para yatırdı. Zahide G. yaşlı olduğu için parayı gelini Kerime G.'nin çekmesini istedi.

Kerime G. ise çocuğuyla birlikte PTT'ye gidip bin 400 lirayı çekti. Ancak parayı kayınvalidesine götürmek yerine internet üzerinden borcu olduğu birine yatırdı. Bu durumu kayınvalidesine söyleyemeyen kadın olaydan bir saat sonra 155 polis imdat hattını arayarak kapkaça uğradığını söyledi.

Bunun üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polisler Kerime G.'yi dinledi. G., polislere parayı çektikten sonra kanal kenarından giderken çocuğunun düşme tehlikesi atlattığını o arada kendisi çocuğunu tutmaya çalışırken motosikletle gelen şahısların elindeki parayı alıp gittiğini söyledi.

Polis olayın ne zaman olduğunu söyleyince genç kadın "bir saat önce" dedi. Genç kadın motosikletin plakasını, rengini ve zanlıların kıyafetlerini de söyleyemeyince polis durumdan şüphelendi. Polis sorguyu bir süre daha sürdürünce genç kadın, parayı borçlu olduğu kişinin hesabına yatırdığını söylemek zorunda kaldı.

Polis genç kadına suç uydurmaktan işlem yaptı.

Yıl sonuna kadar Antalya'ya 5 milyon 300 bin turist gelmesi bekleniyorAntalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, corona virüs nedeniyle duran turizmin Antalya'da, 15 Haziran'da başlaması durumunda, en iyi ihtimalle yıl sonuna kadar 5 milyon 300 bin turistin gelebileceğini söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! 2 terörist Mardin'de teslim oldu

Son dakika! 2 terörist Mardin'de teslim oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 15-20 yaş arası gençler ne zaman sokağa çıkacak?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 15-20 yaş arası gençler ne zaman sokağa çıkacak?

Sıradaki Haber