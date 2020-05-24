Kayınvalideye bayram mesajları! Anneye en güzel bayram mesajı 2020

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı geldi. Ramazan Bayramı bu sene biraz buruk kutlanıyor. Corona virüs tedbirleri arasında yer alan sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle bu bayram evlerden çıkmadan kutlanacak. Ailesi ve yakınlarından uzakta olanlar bayramı kutlamak için resimli, kısa ve uzun bayram mesajları araştırıyorlar. İşte anneye ve kayınvalideye bayram mesajları...

ANNEYE-KAYINVALİDEYE BAYRAM MESAJLARI 2020

Annem, hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramın kutlu olsun!

En güzel anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile bayramın kutlu olsun annem...

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım.

Ramazan Bayramı'n kutlu, her günün bir önceki günden güzel ve mutlu olsun annem...

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramın kutlu olsun annem...

Kayınvalidem, bayramını en yüce ve en samimi duygularımla kutlarım. Yüzün daima bayram sevinci içinde gülsün...

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

BAYRAM MESAJLARI

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.