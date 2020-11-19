Kayıp alzheimer hastası saatler sonra ormanda bulundu

Yeşiller Mahallesinde yaşayan alzheimer hastası Halil Çakır, saat 17.00 sıralarında evinden ayrıldı. Durumu fark eden yakınları jandarma ekiplerine bildirdi. Ailesinin kayıp ihbarının ardından harekete geçen Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.



Mahallelinin de yardımıyla bölgedeki ormanlık alanda sürdürülen arama çalışması sonucu Halil Çakır saat 21.00 sıralarında Yeşiller Mahallesine 3 kilometre uzakta ormanlık alanda ağaçların altında otururken bulundu. Çakır ailesine teslim edilirken, aile jandarma ekiplerine teşekkür etti.