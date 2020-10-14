14.10.2020 - 13:16 | | DHA/İHA
Tunceli'de kaybolan çoban ölü bulundu
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kaybolan Afganistan uyruklu çobanın Keban Baraj Gölü'nde cesedi bulundu.
Tunceli Çemişgezek Yenimahalle köyünün Harmanlar mezrasında yaşayan Afganistan uyruklu Kerim Şerbed'in (30) dün küçükbaş hayvanlarını otlatmak için çıktığı meradan dönmemesi üzerine köylüler durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Bölgede arama başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, Keban Baraj Gölü kıyısında kayıp çobana ait kıyafetler buldu.
Ekipler, baraj gölünde yaptığı çalışmada Şerbed'in cesedine ulaştı.