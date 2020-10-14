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14.10.2020 - 13:16 | | DHA/İHA

Tunceli'de kaybolan çoban ölü bulundu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kaybolan Afganistan uyruklu çobanın Keban Baraj Gölü'nde cesedi bulundu.

Tunceli'de kaybolan çoban ölü bulundu

Tunceli Çemişgezek Yenimahalle köyünün Harmanlar mezrasında yaşayan Afganistan uyruklu Kerim Şerbed'in (30) dün küçükbaş hayvanlarını otlatmak için çıktığı meradan dönmemesi üzerine köylüler durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

 Bölgede arama başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, Keban Baraj Gölü kıyısında kayıp çobana ait kıyafetler buldu.

Ekipler, baraj gölünde yaptığı çalışmada Şerbed'in cesedine ulaştı.

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